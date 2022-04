A Melissa Satta piove in casa: “Tutta colpa della piscina di Wanda Nara”

Guai condominiali per Melissa Satta? Alla showgirl pioverebbe in casa a causa della piscina di Wanda Nara.

Secondo indiscrezioni Melissa Satta si sarebbe trovata a far fronte a un problema condominiale non da poco: alla showgirl avrebbe iniziato a piovere in casa a causa della piscina di Wanda Nara e Mauro Icardi, che abitano nel suo stesso palazzo.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la piscina

Secondo Dagospia Melissa Satta si sarebbe trovata a dover far fronte a un problema a casa sua a causa della piscina di Wanda Nara e Mauro Icardi, che abiterebbero nello stesso stabile della showgirl. La vicenda per il momento non è stata confermata dai diretti interessati e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Melissa Satta: la vita privata

Dal punto di vista sentimentale oggi Melissa Satta sembra aver ritrovato la felicità: al suo fianco è presente l’imprenditore Mattia Rivetti, incontrato all’indomani dalla fine della sua storia con Kevin Prince Boateng (che sta per sposarsi per la seconda volta con Valentina Fradegrada).

Melissa Satta invece ha confessato che non le dispiacerebbe avere un secondo figlio e in merito alla sua relazione con Mattia Rivetti ha detto:

“Mattia è una persona diversa da quelle frequentate in passato, un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino ad adesso, Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”, ha detto la showgirl, e ancora: “Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico.

Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.