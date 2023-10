A Messina 'Il Mosaico delle Meraviglie', omaggio alla Sicilia

Palermo, 19 ott. (Adnkronos) – Inaugurato stamane in una delle aree più degradate di Messina e parzialmente bonificata di recente 'Il Mosaico delle Meraviglie'. Si tratta di un'opera d'arte realizzata da nove artisti siciliani, promossa da Birra Messina Cristalli di Sale e realizzata grazie al supporto di Fondazione Me.S.S.In.A e in collaborazione con l'Associazione italiana giovani per l'Unesco (Aigu) e con il patrocinio del Comune di Messina. "Il Mosaico delle Meraviglie – ha sottolineato Ilaria Zaminga, external Communication Manager di Heineken Italia – è un'opera collettiva per la collettività che ha proprio l'obiettivo di omaggiare Messina e la sua meraviglia, la Sicilia intera, terra ricca di tradizioni, arte, cultura e bellezza di meraviglia".

"Sin dall'anno del rilancio su tutto il territorio nazionale nel 2019 – ha aggiunto -, Birra Messina omaggia la Sicilia in tutto il Paese cercando di dare luce, di valorizzare la bellezza e la meraviglia dell'Isola con una serie di iniziative. Dai bicchieri, pensati e realizzati per valorizzare l'arte siciliana, fino al progetto 'La Sicilia si sente', che ha dato lustro a giovani realtà imprenditori dell'Isola. È un'opera che si inserisce all'interno di un percorso di valorizzazione del territorio e di tutta la Sicilia. Prima tra tutte la partnership con il Birrificio Messina, con cui collaboriamo dal 2019 pur nel rispetto delle specifiche autonomie e identità. Un'opera d'arte che rimane a disposizione di Messina e che ci auguriamo possa essere apprezzata e valorizzata da tutta la città. È stata realizzata da nove artisti tra i più importanti ceramisti siciliani, individuati grazie alla partnership con Aigu, in rappresentanza delle città siciliane proprio per valorizzare la bellezza dell'intera isola".

A realizzare l'opera i maestri della ceramica Melinda Alaimo, Maria Grazia Bonsignore, Paolo Caravella, Antonio Fratantoni, Giuseppe Manganello, Magda Masano, Nicolò Morales e Liborio Palmeri, provenienti da 8 località dell'Isola, tra cui i 6 Comuni che fanno parte dell'Associazione italiana città della ceramica. Tra gli obiettivi dell'iniziativa, la celebrazione dell'antica tradizione della ceramica siciliana, famosa in tutto il mondo e fiore all'occhiello del made in Italy.