A Milano arriva 'Queen at the Opera', lo show rock-sinfonico basato su musiche della band

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – Per due anni i fan di 'Queen at the Opera' hanno atteso chiedendo notizie per sapere quando sarebbe ripartito lo show, e ora lo spettacolo celebrato dalla critica e amato dal pubblico arriva finalmente a Milano.

'Queen at the Opera' rinasce con la forza del rock, registrando il sold out ad ogni tappa. La prossima data del Phoenix Tour è stasera alle 21 al Teatro Repower di Assago in via Giuseppe di Vittorio, 6 Assago, Milano. Uno spettacolo che ha esordito con una tournée internazionale nel 2015 raccogliendo standing ovation e tutto esaurito fino a due anni fa, quando ha dovuto fermarsi all’apice del suo successo. Un battito dei piedi all’unisono come un battito del cuore è quello che i Queen avevano promesso al grido di 'We will rock you' e che la produzione di DuncanEventi ha voluto mantenere, continuando la leggenda.

Per la data di Milano uno spettacolo rinnovato negli arrangiamenti e nel visual show. Invariata la formula della rock band, assieme all’orchestra dal vivo, i cantanti e il soprano, per una performance che vede più di 40 artisti sul palco e tra il pubblico che è parte integrante di questa esperienza unica. Registri lirici estesi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci dei cantanti.

Nato da un’idea di Simone Scorcelletti che tuttora è il direttore artistico e produttore con DuncanEventi, 'Queen At The Opera' è interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen dirette dal vivo da Matteo Vagnarelli. Sul palco si alternano le voci di un ensemble di vocalist e tra i cantanti si susseguono delle vere star della musica teatrale come Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e Giada Sabellico.

Classici senza tempo come 'We are the champions', 'Barcelona', 'Bohemian rhapsody', 'We will rock you', 'The show must go on', 'Radio ga ga', 'A kind of magic', 'Under pressure', 'Another one bites the dust', restano l’asse portante, rivivendo ogni volta nel loro splendore, grazie alla fusione sonora potente ed elegante della sinfonica mescolata al rock.

Luci, e effetti visivi completano lo spettacolo. Il tour prevede tappe in diverse arene italiane. Dopo lo spettacolo di Milano 'Queen at the Opera' sarà il 2 aprile al Teatro Nuovo Giovanni di Udine, il 9 aprile al Teatro Ponchielli di Cremona, il 26 aprile al Teatro Verdi di Brindisi, il 27 aprile al teatro Orfeo di Taranto, il 28 aprile al teatro Team di Bari, il 7 maggio al Tuscany Hall di Firenze, il 14 maggio al Teatro delle Muse di Ancona, il 25 giugno a Rock in Roma, il 5 agosto a Lecce, il 6 agosto a Macerata, il 25 settembre a Catanzaro.