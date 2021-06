A Milano arriva Virtuo, il noleggio auto premium 100% digitale

Milano, 16 giu. (askanews) – Virtuo, il primo servizio di noleggio auto 100% digitale a breve termine per week end, vacanze e viaggi di lavoro, arriva in Italia a Milano dove il servizio è già attivo in partnership con Mercedes con modelli GLA e Classe A che diventeranno un centinaio entro l’estate. L’anno prossimo invece è prevista l’apertura a Roma e a seguire in altre città italiane.

“Virtuo è un servizio on demand e non solo un noleggio.

Vogliamo essere un’alternativa al possesso dell’auto e permettere agli italiani che non hanno un mezzo di accedere in modo interamente digitale tramite app al nostro servizio che, secondo noi, rappresenta il nuovo modo di vivere l’auto”, ha detto Karim Kaddoura co-fondatore di Virtuo.

Il servizio di Virtuo, startup nata in Francia nel 2016 e già attiva anche in Spagna e Inghilterra, funziona interamente tramite app con la quale in pochi click si può prenotare, pagare, controllare lo stato dell auto e ritirarla con chiave “digitale” senza avere contatti con desk di noleggio.

Le auto si trovano presso stazioni di ritiro aperte 24 ore su 24, ma fra i servizi è prevista anche la consegna a domicilio. La struttura snella permette di contenere i costi che variano da circa 70 a 20 euro al giorno in base alla durata che può arrivare fino a 90 giorni. Per garantire la sicurezza al termine di ogni noleggio le vetture vengono sanificate.

“Nei prossimi mesi ci aspettiamo una forte crescita, le restrizioni alla mobilità causa Covid sono in graduale diminuzione e c’è voglia di viaggiare. Abbiamo registrato prenotazioni record nelle ultime settimane”, ha aggiunto Kaddoura.

Soddisfatta Mercedes che per le startup ha un occhio di riguardo e le aiuta a crescere attraverso società dedicate alle diverse fasi di sviluppo. Christian Catini, responsabile flotte Mercedes Italia.

“Per Mercedes la partnership con Virtuo è stata naturale perché intercetta i trend di digitalizzazione e flessibilità del noleggio che condividiamo e si rivolge a un pubblico giovane, dinamico e digitale a cui siamo contenti di far conoscere e provare le nostre macchine premium”, ha detto Christian Catini, responsabile flotte Mercedes Italia.

Virtuo può contare su una flotta di 3.500 auto in Europa con l’obiettivo di arrivare a 4mila per l’estate, mentre l’app è stata scaricata da 1,5 milioni di utenti che effettuano viaggi in media di 4 giorni percorrendo 450 km. Il noleggio in Europa vale 12 miliardi di euro, l’Italia è il quinto mercato per dimensioni e l’obiettivo di Virtuo è di crescere rapidamente grazie agli 80 milioni di euro raccolti con l’ultimo fund raising e con una linea di credito bancaria.