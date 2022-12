Home > Video > A Milano brilla il Christmas Village di Citylife A Milano brilla il Christmas Village di Citylife

Milano, 20 dic. (askanews) – Successo per il Christmas Village in piazza Tre Torri a Milano, presso CityLife Shopping District, che ha aperto le prenotazioni per il periodo dal 22 dicembre all’8 gennaio. Il Villaggio di Natale Disney è accessibile gratuitamente e con prenotazione obbligatoria. Come hanno avuto modo di scoprire migliaia di famiglie, il Christmas Village è composto da 5 aree tematiche completamente coperte, di cui quattro ispirate a una diversa Franchise Disney e la quinta, cuore del villaggio, rappresentata da un’area dedicata al partner di beneficenza Make-A-Wish. Il percorso del villaggio include una serie di attività ludiche ed educative dedicate alle famiglie, tra cui anche l’Albero dei Desideri, alto circa 10 metri e realizzato in materiale sintetico per ridurne l’impatto ambientale. L’iniziativa aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano Il Natale degli Alberi che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse aree della città.

