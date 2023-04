A Milano i funerali di Julia Ituma, arrivato il feretro

Milano, 18 apr. (askanews) – Alla chiesa di San Filippo Neri a Milano è arrivato il feretro di Julia Ituma, la giovane campionessa di volley che ha perso la vita il 13 aprile a Istanbul. Sono iniziate le esequie nella parrocchia dove la diciottenne aveva iniziato a giocare a pallavolo. Presenti le compagne dell’Igor Volley Novara, quelle che avevano giocato con lei nella polisportiva milanese, oltre a tanti amici, ai tifosi del Novara e ai parenti. La mamma di Julia, in lacrime, deve essere sostenuta per poter entrare in chiesa.