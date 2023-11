A Milano i Glovo Partners Awards

Milano, 11 nov. (askanews) – Dopo il grande successo in Spagna e Romania, sono arrivati in Italia i Glovo Partners Awards, i premi dedicati ai più importanti brand attivi nell’ambito food, GDO e retail. Riconoscimenti assegnati in base al feedback dei vari utenti. L’iniziativa è stata presentata dal General Manager Italia di Glovo Joaquin Vazquez:

“Glovo Partners Awards è una cerimonia che teniamo oggi per celebrare e congratularci con i nostri migliori partner che hanno operato quest’anno con noi. In Italia abbiamo circa 30mila partner in oltre 1.000 comuni che collaborano con noi e che spaziano dalle farmacie alle piccole e medie imprese fino alle grandi catene di supermercati internazionali e alle grandi catene alimentari.

Oggi ospiteremo la cerimonia per celebrare il loro successo e il nostro successo insieme a loro. Questa iniziativa è nata in Spagna ed è stata replicata in Romania con grande soddisfazione di Glovo e dei partner che hanno partecipato.

L’obiettivo principale è quello di onorare e ringraziare i nostri migliori partner. Quelli che sono stati premiati e che saranno premiati oggi sono stati scelti in base al feedback che abbiamo ricevuto dai nostri utenti nel corso di quest’anno”.

Partners che contribuiscono con un ruolo fondamentale nel raggiungimento della mission di Glovo: consegnare qualsiasi cosa all’ interno della città. La prima edizione italiana dei Glovo Partners Awards si chiude con l’obiettivo che diventi un appuntamento annuale.