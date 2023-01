A Milano il 2022 è stato l'anno più caldo e meno piovoso di sempre

(Adnkronos) - Con una temperatura media di 16.9 °C e solo 392.3 mm di pioggia il 2022 a Milano è stato l’anno più caldo e meno piovoso dal 1897 a oggi. Secondo infatti le rilevazioni della Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets e in particolare della st...

(Adnkronos) – Con una temperatura media di 16.9 °C e solo 392.3 mm di pioggia il 2022 a Milano è stato l’anno più caldo e meno piovoso dal 1897 a oggi.

Secondo infatti le rilevazioni della Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets e in particolare della stazione meteorologica di Milano centro (situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano) il primo dato supera di 2.0 °C il rispettivo valore del Clino 1991-2020, periodo di riferimento utilizzato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo, e di ben 3.2 °C il Clino 1961-1990, riferimento per gli studi sul cambiamento climatico.

Le precipitazioni sono state invece molto meno della metà del rispettivo valore Clino 1991-2020, pari a 936.3 mm.