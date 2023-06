A Milano il convegno "Metropoli Agricole"

Milano, 16 giu. (askanews) – Dal 2013, il convegno Metropoli Agricole alimenta il dibattito per un’agricoltura più sostenibile in Italia e in Europa. L’evento è tornato in presenza a Milano dopo le ultime edizioni da remoto. Quest’anno il focus è stato posto sulla relazione tra il cambiamento climatico e l’agricoltura con il ruolo centrale delle politiche europee. Di questo e molto altro ne ha parlato la vice presidente della Fondazione Cariplo Claudia Sorlini:

“L’appuntamento di oggi è molto importante. È un momento in cui discutiamo di cambiamento climatico e agricoltura, invitando persone qualificate che ci portano il loro punto di vista in questa sede. Questo momento è finalizzato per effettuare un’agricoltura avanzata e sostenibile”.

Per contribuire allo scambio di visioni, nel pomeriggio si sono svolti tre tavoli di lavoro dove si sono confrontati a proposito di diverse esperienze e sensibilità sulle tematiche come le potenzialità dei distretti del cibo e il ruolo della formazione nell’agricoltura. A seguito del convegno è intervenuto anche il programm officer Area Ambiente Matteo Barbato:

“Metropoli Agricole è un evento molto importante. Recuperiamo la relazione con molte realtà impegnate nell’agricoltura. L’iniziativa di oggi è significativa per far incontrare intorno a dei temi molto caldi e importanti per il settore come la siccità e il ricambio generazionale nell’agricoltura”.

Non solo infrastrutture per combattere i cambiamenti climatici, ma anche più natura, specialmente quando si parla di acqua. Di questo ha parlato il direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale Andrea Goltara.

“Il problema del cambiamento climatico non è solo socio-economico, ma anche ecologico e ambientale. Fino adesso per risolvere il tema l’azione del governo si è concentrata su dighe e nuovi invasi. In realtà questo non è sufficiente, ed anzi a volte non risolve il problema, lo peggiora”.

L’accesso alla conoscenza in agricoltura è un tema ambizioso sul quale anche l’Europa ha deciso di puntare al fine di sostenere la cura per l’ambiente e stimolare la crescita e l’occupazione nelle aree rurali.