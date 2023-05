A Milano il nuovo hub di Just Eat

Milano, 22 apr. (askanews) – Un nuovo hub operativo a Milano per Just Eat. È stato inaugurato il terzo polo operativo del servizio di food delivery, il primo del capoluogo lombardo. È qui che i rider avvieranno e chiuderanno le proprie giornate lavorative, aumentando la propria sicurezza, nonché il welfare, vista la presenza in tutti gli hub di una zona interamente dedicata al ristoro. All’evento era presente Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia:

Oggi con il terzo hub continuiamo l’apertura di questi centri dedicati ai rider, dove possono ritirare scooter elettrici e ritirare gli zaini, che sono costantemente sanificati. Questo hub consolida il modello di delivery che abbiamo avviato due anni fa nel nostro paese .

La parola d’ordine, oltre a sicurezza e welfare, è quella della sostenibilità, con gli scooter elettrici presenti nell’hub. Ma il polo operativo permetterà molteplici migliorie, come rimarca ancora Contini:

“Crediamo che sia importante che anche i rider possano lavorare in condizioni serene, senza correre, senza prendersi rischi inutile. Grazie all’hub, poi, il cibo viene conservato in zaini che vengono sanificati. Crediamo che le piattaforme di food delivery debbano lavorare, non solo il proprio servizio, ma anche le città in cui viviamo “.

A partecipare all’apertura dell’hub anche Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano.

“Just Eat è un unicum molto positivo, da portare come modello a tutte le altre aziende di delivery. Applica il contratto collettivo nazionale del lavoro, ha una flotta di dipendenti e applica un’attenzione al dipendente e al welfare che passa da luoghi di ristoro, come quello che inauguriamo oggi, a corsi di formazione “.

Just Eat, dunque, guarda nel futuro, cercando di implementare, sempre di più il benessere e la sicurezza di coloro che, ogni giorno, portano il cibo nelle case degli italiani.

