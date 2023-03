Home > Askanews > A Milano in piazza con una penna per diritti famiglie lgbt A Milano in piazza con una penna per diritti famiglie lgbt

Milano, 18 mar. (askanews) – Penne levate al cielo per chiedere il riconoscimento dei figli delle famiglie omogenitoriali. In Piazza della Scala a Milano si è svolta la manifestazione organizzata da Famiglie Arcobaleno, i Sentinelli e Arcigay in segno di protesta contro la circolare del Viminale che impedisce ai sindaci di trascrivere i certificati di nascita dei figli delle famiglie omogenitoriali. Hanno partecipato alla protesta anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la segretaria Pd Elly Schlein,il segretario di +Europa Riccardo Magi, la deputata M5s Chiara Appendino, una delegazione di Sinistra Italiana.

