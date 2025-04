A Milano la 6° edizione dei Webboh Awards 2025

Milano, 2 apr. (askanews) – Il 1 aprile 2025 – al Fabrique di Milano si è tenuta la 6° edizione dei Webboh Awards 2025, il primo premio italiano dedicato al mondo dei creator e agli idoli dei giovanissimi. L’evento è stato anche occasione per festeggiare l’anniversario della nascita di Webboh, la community numero uno delle nuove generazioni in Italia fondata il 1 aprile 2019, che in questa edizione degli Awards ha raggiunto un traguardo da record: 11 milioni di voti in 20 giorni per 18 categorie di premiazione, 50 milioni di visualizzazioni dei contenuti social e la presenza per la prima volta di oltre 400 creator a un evento live in Italia seguitissimo anche in diretta streaming.

I Webboh Awards 2025 hanno celebrato anche quest’anno la creatività e l’innovazione mettendo in luce i talenti che stanno plasmando il panorama digitale odierno. Per questo tra i vincitori hanno spiccato: Lisa Luchetta, idolo degli adolescenti italiani, che si è aggiudicata i premi Best TikTok Creator e per la seconda volta Teen Idol Female; Gianmarco Zagato, appassionato di misteri, storie horror e previsioni, premiato anche quest’anno come Best YouTuber; Arienne Makeup (di Power Talent Agency) che per il terzo anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento come Best Beauty Creator, grazie anche al suo approccio fresco e ironico e Jenni Serpi, punto di riferimento per i ragazzi della sua età nota per i suoi video in lip-sync con la lingua dei segni (LIS), che si è aggiudicata il premio Voice For the Future.

In questa nuova edizione sono state introdotte anche diverse novità. Tre nuove categorie di premiazione: “New Wave”, vinto da Viola Silvi, una delle voci emergenti più amate della Generazione Z e Alpha, “Beyond the Screen”, per chi ha debuttato nell’intrattenimento tradizionale oltrepassando il confine dei social rappresentando l’idea che i confini tra il digitale e la vita reale siano sempre più sfumati, vinto da Nicky Passarella che ha debuttato come attrice nel film-fenomeno “Il Fabbricante di Lacrime”, e “Best Format”, per il miglior prodotto seriale sui social, vinto da Gianmarco Zagato per il podcast “Tavolo Parcheggio” ideato con Nicole Pallado. Sono stati istituiti anche due premi speciali: “Best Artist”, assegnato ad Alfa per il suo successo dopo Sanremo e la hit “Il Filo Rosso”, e “Best Actor”, conferito ad Andrea Arru per la sua interpretazione nel film “Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa”, che lo ha reso un teen idol. Inoltre, è stata premiata Arisa, autrice della colonna sonora dello stesso film.

Alla guida della serata la conduttrice e content creator Giulia Salemi, al momento impegnata anche nella seconda edizione del suo video podcast “Non lo faccio x moda”, e BigMama, commentatrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2025, che si è esibita con il suo nuovo singolo “San Junipero” in uno show coinvolgente arricchito dall’esibizione di un corpo di ballo. Tra i colpi di scena, anche le performance musicali di Alfa, salito sul palco accompagnato dal chitarrista che è stato con lui in tour, e Arisa che si è esibita a sorpresa sulle note di un pianoforte.

Tanti anche gli ospiti speciali che hanno premiato i vincitori di alcune categorie tra cui – oltre alla stessa Arisa – Mara Maionchi ed Ernst Knam.