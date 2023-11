A Milano la manifestazione di Fdi a 34 anni dalla caduta del Muro di Berlino

Milano, 11 nov. (askanews) – Un muro simbolico abbattuto in nome della pace e della democrazia. È successo a Milano alla manifestazione di Fdi organizzata in occasione della celebrazione del 34esimo anniversario della Caduta del Muro di Berlino.

“Oggi celebriamo la caduta del Muro di Berlino perché è stata la fine di un regime comunista e la riconquista della libertà – ha detto la ministra del turismo Daniela Santanché parlando a margine della manifestazione – oggi i muri in maniera diversa si stanno costruendo, abbiamo una guerra alle porte dell’Europa in Ucraina, abbiamo una guerra in Medio Oriente dove di fatto molti si trincerano dietro la parola pace nelle piazze, ma la pace per loro è l’estinzione degli ebrei”.

“Abbiamo visto rimettere le stelle gialle sulle case – ha aggiunto la ministra – e ci auguriamo che non sia il tempo anche di tatuare numeri sulla pelle. Bisogna stare senza se e senza ma dalla parte della pace, la soluzione giusta sarebbe due popoli e due stati ma spesso chi va in piazza vuole la distruzione dello stato di Israele”.