A Milano, la quarta edizione di "Come corre la bike economy"

Milano, 29 nov. (askanews) – La bicicletta è stata la protagonista indiscussa della quarta edizione di “Come corre la Bike Economy” l’evento promosso da Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Un’occasione per fare il punto su un settore in crescita, che nelle tre province conta 231 imprese, oltre il 40% della filiera lombarda, con più di 600 addetti.

Sergio Rossi, Direttore Generale di Formaper, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ha dichiarato: “È il quarto evento dedicato alla bike economy. La Camera di Commercio di Milano crede molto in questo progetto e pedala per far correre sempre di più la bicicletta. All’evento hanno partecipato gli esponenti nazionali ed internazionali più importanti per la bike economy”.

La Camera di commercio punta con decisione sulla filiera delle due ruote: dal 2023 investe in formazione, innovazione e servizi mirati per creare entro il 2027 un hub di riferimento sul territorio per l’intero ecosistema della bici.

“La formazione rappresenta un ruolo importante per tutti gli attori del sistema. Abbiamo iniziato quest’attività tre anni fa su esplicita richiesta degli operatori. La formazione è stata svolta con oltre 300 allievi e oltre il 50% delle persone formate ha trovato occupazione nel settore o ha aperto una propria azienda nel campo”, ha infine concluso Sergio Rossi, Direttore Generale di Formaper, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Un impegno che sottolinea lo scopo della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi: sostenere le imprese e far crescere un’economia delle due ruote sempre più forte e competitiva.