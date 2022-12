A Milano la seconda edizione dell'Innovation Day di Snam

Milano, 16 dic. (askanews) – Si è tenuta a Milano la seconda edizione dell’Innovation Day, un viaggio nello sviluppo dell’innovazione tra passato, presente e futuro, per raccontare le diverse attività del programma Snaminnova, avviato in collaborazione con Cariplo Factory.

“L’innovazione diventa ancora più importante nei momenti di forte sfida strategica. Questo lo è, per Snam oggi, su almeno due piani: uno attuale, come non mai, che è quello di garantire la sicurezza e l’economicità del supply in un contesto conosciuto e ben noto a tutti, quello geopolitico riguardante il gas.

Un’altra sfida, più attuale che mai, più urgente che mai, è quella della transizione energetica. Investire nell’innovazione è fondamentale ma richiede tempo, richiede pazienza, richiede investimento e che ci sia una disciplina rigorosa nel portarla a compimento e nel portare a casa i risultati che essa può dare. Snam in questo ha un programma da mezzo miliardo di euro in cinque anni, che si chiama SnamTec”.

Claudio Farina, Executive Vice President Strategy, Innovation and Sustainability Snam.

L’evento si è snodato tra percorsi interni ed esterni con un focus sul business per la decarbonizzazione e l’impegno per la sostenibilità a 360 gradi.

“È importante per riuscire ad accelerare la capacità di innovazione e creazione del valore rispetto a soluzioni che ancora oggi sono ancora poco mature, come le tecnologie green-tech o le tecnologie digitali per sviluppare servizi e sistemi per affrontare sfide molto importanti”

Cecilia Visibelli, Head Dt&T Open Innovation Hub Snam.

E’ stata anche l’occasione per presentare i progetti finalisti della “Centrale delle idee”, il bando interno rivolto alle persone Snam, e per premiare l’idea vincitrice, risultata essere quella CO2 Vault.

L’Innovation Day è stato un evento “carbon neutral”: grazie al contributo di Renovit e Arbolia, Snam calcolerà e compenserà le emissioni di gas climalteranti dell’intera iniziativa e delle attività ad essa connesse, a testimonianza dell’impegno dell’azienda nel settore dell’innovazione e della sostenibilità energetica.