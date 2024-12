Milano, 16 dic. (askanews) – Si è svolta sabato 14 dicembre a Milano la settima edizione della Festa del BIO, l’evento di riferimento del Biologico italiano. Organizzata da FederBio, la tappa di Milano della Festa del BIO, tenutasi a Palazzo Giureconsulti, ha voluto riaffermare la centralità del biologico come modello di sviluppo per l’intero sistema agroalimentare, nonché sottolineare l’importanza di promuovere stili di vita e diete salutari e sostenibili, privilegiando un’alimentazione a base di cibo biologico, con un ridotto apporto di carne, attenta alla stagionalità, alla prossimità di produzione e al contenimento dello spreco alimentare, come spiegato anche da Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio.

“La Festa del Bio è un momento di incontro fra il mondo del biologico e i cittadini. L’obiettivo è far conoscere il biologico da tutti i punti di vista. Intende promuovere i valori e gli stili di vita sostenibili legati al cibo biologico che ha una ricaduta positiva sull’ambiente e sulla salute. Nel corso dell’evento spieghiamo anche cosa significa cambiamento climatico e come il biologico sia più resiliente e contribuisca a mitigare l’impatto dell’agricoltura sul clima”.

La Festa del BIO si inserisce nell’ambito della campagna Being Organic in EU promossa da FederBio, in collaborazione con Naturland e cofinanziata dall’Unione Europea.

“Bisogna rendere consapevoli i cittadini – ha sottolineato ancora Mammuccini – Oggi c’è bisogno di una transizione dall’agricoltura intensiva all’agroecologia, a cui si ispira il biologico. Se impariamo a fare la spesa, comprando i prodotti di stagione, meno carne, prodotti prossimi al luogo di produzione, abbiamo anche un risparmio a livello di costi e, allo stesso tempo, un impatto positivo sulla nostra salute”.

Ricercatori, giornalisti ed esperti hanno spiegato in diversi talk come l’alimentazione biologica, insieme al contenimento degli sprechi, contribuisca a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la qualità della vita, come sottolineato anche da Nicoletta Maffini, Presidente di AssoBio.

“Credo profondamente che il biologico sia la soluzione per il futuro e la salute di ambiente e cittadini – riferisce Maffini -. Da tanti anni portiamo avanti le nostre istanze, cercando di sostenere e agevolare chi opera nel settore e i cittadini che fanno questa scelta consapevole. La ricerca che stiamo diffondendo, il “Bio dentro di Noi”, insieme a FederBio ci dice che un’alimentazione biologica, già dopo poche settimane, porta miglioramenti alla nostra salute. C’è tanto da lavorare per diffondere questi saperi e creare consapevolezza nei consumatori”.

Molti sono stati anche i momenti ludici dell’evento, dalle degustazioni ai contest, passando per laboratori e lo show cooking dello chef Simone Salvini.

Diversi sono anche stati gli ospiti d’onore dell’evento, tra i quali, Barbara Nappini, Presidente Slow Food Italia, e Stefano Ciafani, Presidente Legambiente. Il tutto per arricchire una giornata dedicata al biologico e al suo ruolo per il benessere alimentare, con un occhio attento anche alla salvaguardia del pianeta.