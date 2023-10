A Milano l'ultima data del tour di VediamociChiara

Milano, 23 ott. (askanews) – VediamociChiara, il portale sulla salute femminile, è tornata a Milano per l’ultima data del tour dedicato alla menopausa e alla vita di coppia “attorno agli anta”. Confronto con il pubblico e varie attività riguardo il benessere femminile.

Maria Luisa Barbarulo, coordinatrice del portale VediamociChiara, ha dichiarato: “C’è stata tanta partecipazione, con più di 130 donne in sala. Abbiamo ricevuto tante domande ed è stato registrato tanto coinvolgimento; le persone hanno partecipato attivamente. La filosofia di questi eventi è anche quella di divertirci. Il nostro portale è un punto di riferimento per la salute delle donne, per noi è importante garantirci una vecchiaia serena ed una crescita per le nostre opportunità”.

Chiarezza sul mondo della menopausa che è stata fatta anche attraverso il parere di esperte, come la professoressa Rossella Nappi, presidente della Società Internazionale della Menopausa: “La menopausa arriva intorno ai 50 anni di tutte noi ed ha dei segnali molto chiari. C’è anche una dimensione più intima, ovvero quella che riguarda la sintomatologia vaginale, come secchezza, fastidio e dolore intimo. La menopausa è una grande opportunità per le donne, è necessario parlarne”.

Grande successo per il tour: oltre 1000 partecipanti in presenza tra Bologna, Roma e Napoli e più di 10mila utenti collegati online.