A Milano manifestazione davanti al consolato britannico per Assange

Milano, 20 feb. (askanews) – A Milano è stata organizzata una manifestazione davanti al consolato britannico, in piazza Liberty, per Julian Assange, in occasione dell’ultima udienza per l’estradizione verso gli Stati Uniti.

“Se estradato il fondatore di WikiLeaks rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver svelato i crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq, per aver svolto il mestiere di giornalista”, si legge nella nota del Comitato Assange Italia.

Per terra dei nastri indicano la grandezza della cella in cui è attualmente rinchiuso Assange.