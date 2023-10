A Milano Presidio pro-palestinese contro l'occupazione israeliana

Milano, 10 ott. (askanews) – Circa 300-400 persone, molti giovani italiani, tanti palestinesi e arabi ma soprattutto decine di ragazze a scandire slogan come “Palestina Libera”, “Free Palestine”, “Israele terrorista”, “Intifada fino alla vittoria”. Una manifestazione pacifica in Piazza dei Mercanti accanto a Piazza Duomo, con un imponente schieramento di forze dell’ordine in tenuta antisommossa. I toni sono quelli dell’accusa aperta a Israele, responsabile secondo i manifestanti di 75 anni di violenza nei confronti del popolo palestinese e del mondo occidentale che si schiera con Tel Aviv, ma non terrebbe conto delle sofferenze degli abitanti di Gaza e degli altri territori palestinesi. Un’altra manifestazione per i palestinesi è prevista a Milano per sabato, ma ancora non sono stati confermati luogo e orari, in via di definizione.