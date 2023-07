A Milano tornano i campus estivi Summer Escapes

Milano, 10 lug. (askanews) – Triennale Milano presenta l’ottava edizione dei campus estivi Summer Escapes, realizzati in collaborazione con i Ludosofici, Ricetta QuBì e CAF Onlus. I campus sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni provenienti dagli otto municipi periferici ai quali si rivolge il progetto QuBì, finalizzato a contrastare il fenomeno della povertà infantile. Per il terzo anno consecutivo i campus Summer Escapes sono sostenuti da Scalo Milano Outlet & More, già Education Partner di Triennale Milano, che permetterà di offrire gratuitamente i campus alle famiglie partecipanti.

“La partnership con Triennale Milano nasce tre anni fa – spiega Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet&More -, grazie al dialogo di due realtà che possono sembrare molto distanti tra di loro. Triennale è luogo di cultura, arte e design, mentre noi siamo un’azienda commerciale. Ma ci siamo trovati su una condivisione di valori, con l’obiettivo di rendere accessibile ciò che apparentemente non lo è, dando a ragazzini del territorio meno fortunati di altri la possibilità di avvicinarsi alla cultura e all’arte”.

La novità di quest’anno è il laboratorio USE – Uso Sconosciuto Evviva, progettato appositamente dal designer Martì Guixé, che Triennale propone per la prima volta fuori dalla propria sede, con tre appuntamenti presso la sede di Scalo Milano Outlet&More a Locate Triulzi. “Un grande successo aver proposto queste attività anche al di fuori della Triennale: grazie a chi lo ha permesso”, sottolinea il dott. Lardera.

Carla Morogallo, Direttrice Genearle di Triennale Milano, aggiunge: “Con Scalo Milano Outlet&More siamo riusciti a coniugare su un intento comune la vocazione di un’istituzione pubblica con quella di un’azienda privata, realtà con diversità evidenti che si uniscono nell’intento di rispondere a una responsabilità sociale. L’obiettivo dei Campus è costruire delle possibilità per bambini che vivono situazioni di fragilità e che non vivono necessariamente nel centro di Milano, dando loro la possibilità di sviluppare una sensibilità culturale. I bambini sono prelevati da un pullman a loro dedicato che li porta in Triennale. Qui sono accolti dal nostro personale, visitano le nostre mostre e svolgono attività didattiche con momenti di gioco all’interno del nostro giardino, vivendo appieno la nostra quotidianità”.

Grazie alla collaborazione tra Triennale Milano e Scalo Milano Outlet More oltre 120 bambini sono coinvolti in un’iniziativa che permette loro di passare del tempo in una comunità in cui esprimersi liberamente.