Milano, 15 giu. (askanews) – A Milano, in via Serio, in zona Porta Romana, una trivella all’interno di un cantiere è caduta crollando su un palazzo lì vicino di cui ha sfondato una finestra e aperto uno squarcio nella facciata. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Diverse squadre dei pompieri sono intervenute per mettere in sicurezza l’area.