A Milano villaggio birra Kozel tra i grattacieli di Gae Aulenti

Milano, 21 mag. (askanews) – Torna tra i grattacieli di piazza Gae Aulenti a Milano Olda, il caprone di birra Kozel in formato gigante. La birra ceca festeggia, infatti, il suo primo anno in Italia ricreando in città le atmosfere del villaggio di Velké Popovice dove Kozel è nata. Dal barber shop all’area giochi, dalle degustazioni all’angolo foto, negli oltre 800 metri quadrati del Villaggio Kozel meneghino fino domenica 22 maggio appassionati di birra o curiosi potranno rinfrescarsi con un bicchiere di lager o di dark all’ombra del Caprone Olga:

In 12 mesi Kozel ha conquistato il palato di oltre 2 milioni di consumatori italiani, con un tasso di riacquisto del 36%.

Prodotta in Italia, negli stabilimenti di Padova e Roma, questa birra premium rientra nel portafoglio di birra Peroni che questa estate porterà il villaggio in tour in altre città italiane, per conquistare sempre più palati.