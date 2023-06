Home > Askanews > A Milazzo il Festival del Cinema Italiano: star, eventi e proiezioni A Milazzo il Festival del Cinema Italiano: star, eventi e proiezioni

Milazzo, 7 giu. (askanews) – Tutto pronto, Milazzo indossa lo smoking, da oggi al via il Festival del Cinema Italiano che si terrà fino al 10 giugno. Quattro giorni di grande festa per la città di Milazzo, con un ricco programma di iniziative rilevanti, a cui parteciperanno, in qualità di premiati e ospiti, star nazionali ed internazionali del Cinema, tra cui la star hollywoodiana Matt Dillon, il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, l’attrice italiana Maria Grazia Cucinotta, e gli attori Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti. Franco Arcoraci, direttore artistico Festival del Cinema Italiano: “Sicuramente questo festival ci inorgoglisce, perché riusciamo a portare su un territorio in provincia di Messina dove ci sono comunque altri grandi festival – per carità – ma credo che ci stiamo difendendo bene, quindi portare qui il Festival del Cinema Italiano e cercare anche di farlo restare è qualcosa che mi prende molto”. Alle 18 il via con la con la proiezione del documentario su Massimo Troisi dal titolo “Buon compleanno Massimo”, la cui regia è di Marco Spagnoli.

