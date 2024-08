A Milazzo il Festival di magia mondiale a misura di famiglia

Roma, 6 ago. (askanews) – Il potere dell’immaginazione per sottolineare l’importanza di stimolare la creatività dei bambini, questa la mission della nuova edizione di “Contaminazioni spettacolari international magic & circus festival”, il più importante gala di magia e circo del sud Italia che il 17 agosto 2024 richiamerà nella Terra del Sole migliaia di appassionati e turisti. Ad ospitare i campioni del mondo di illusionismo sarà ancora una volta Milazzo, bellissima località in provincia di Messina, che si trasformerà per due giorni nella città della magia grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Immaginifico Errante, sotto la direzione artistica di Francesco Merrina. Il festival, patrocinato da Regione Siciliana Assessorato turismo e spettacolo , Comune di Milazzo, Ente Nazionale Circhi, Club nazionale amici del circo, Federazione nazionale spettacolo popolare, Club Magico Italiano, Gruppo Lidia Togni, si propone di aprire anche nel sud d’Italia una finestra internazionale sul mondo dell’immaginazione e della fantasia, da sempre caratteristiche fondamentali nel processo evolutivo dei piccoli e colonna portante per favorire il loro arricchimento. E così nel suggestivo Castello di Milazzo un nuovo straordinario cast darà vita ad un live show memorabile con artisti del calibro di: Vito la sala – Italia ( Giocoleria), Alessio Spirito – Italia (Acrobata vincitore ” dalla strada al palco 2024 “), Jimmy Delp – Francia ( 2° Premio Campione di Francia), Alberto Giorgi & Laura – Italia (Illusionisti pluripremiati campioni d ‘Europa 2024), Andrea Fratellini – Italia (ventriloquo vincitore Italia’s Got Talent 2020), I Lucchettino alias Luca Regina & Tino Fimiani (Premio Mandrake d’oro Francia 2016), Anca & Lucca -Austria/Romania (Campioni del mondo in carica di mentalismo). durante la serata sarà consegnato il “Premio Cilindro” a Vinicio Togni, ambasciatore dell’arte circense italiana nel mondo. Il 18 agosto arriva l’atteso evento in Marina Garibaldi: “Immaginifico Bimbofest”, la manifestazione dedicata ai bambini con gli artisti di strada e con Vito La sala & Crazy Toons, ad ingresso gratuito, che ha riscosso un grande successo lo scorso anno, inserita nel programma dell’estate milazzese fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Midili. Prevendite per il festival presso circuito Tickettando.com