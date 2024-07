A Milwaukee dopo l'attentato i fan di Trump: "sarà eletto a novembre"

Milwaukee, 14 lug. (askanews) – Milwaukee, Wisconsin. Dopo l’attentato a cui è scampata Donald Trump in Pennsylvania con una ferita all’orecchio, i suoi sostenitori fuori dal palazzo dove si tiene da domani la Convention repubblicana ringraziano il Cielo e adombrano complotti.

Michelle Altherr, delegata dell’Arizona per Trump, dice “Adesso il nostro sostegno per Trump è a un altro livello, adesso ci sarà più gente di prima che sostiene il presidente Trump, per fortuna gli angeli lo proteggono, sarà eletto in novembre”. Dave Simone, un simpatizzante, rincara: “C’è stata una falla nella sicurezza. Se è stato un incidente bisogna chiudere la falla. Se è stato intenzionale, è alto tradimento e il responsabile andrà a Guantanamo e la sua testa diventerà un pallone da calcio”.