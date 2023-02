A Mirabilandia non solo divertimento: spazi per eventi aziendali e team building

(Adnkronos/Labitalia) – Organizzare un evento esclusivo tra i dinosauri, un team building tra cowboy, cavalli e saloon, il lancio di nuovi brand in un teatro attrezzato, la presentazione di un prodotto tra il rombo delle due ruote Ducati o nell’arena da 1.800 posti con i migliori stuntmen d’Europa oppure una festa indimenticabile con un intero parco divertimenti a disposizione con tanto di attrazioni da guinness dei primati. Tutto questo è possibile solo in una location: Mirabilandia.

Il parco divertimenti più grande d’Italia, alle porte di Ravenna, mette a disposizione i suoi spazi per eventi aziendali e feste esclusive. Ogni area del parco può essere il palcoscenico perfetto per ogni esigenza. In esclusiva a parco chiuso o con modalità variabili a parco aperto, Mirabilandia offre ben 850.000 mq di superficie e tutte le attrazioni che l’hanno resa uno dei principali player del settore con oltre 30 anni di esperienza.

Un modo sicuramente originale per organizzare eventi aziendali in ampi spazi o aree tematiche allestite ad hoc con attrezzature tecniche per la riproduzione audio-video, possibilità di catering e speciale animazione. Fiore all’occhiello il teatro con oltre 600 sedute dotato di cabina regia con possibilità di gestione di suoni e luci e un palco di 275 metri quadri, con tanto di quinte, adatto a tutte le esigenze: dall’organizzazione di una convention alla realizzazione di spettacoli ed eventi.

Inoltre, uno staff di professionisti è a disposizione per trovare le proposte più adatte nel modo più veloce e conveniente. A questo si aggiunge l’adrenalina e il divertimento coinvolgente che solo un grande parco divertimenti può dare. Inoltre, il Parco dispone di sale e ristoranti per pranzi di lavoro o piccole celebrazioni. Sabato 15 aprile dalle 10.30 Mirabilandia organizza il Miraday 2023, la convention dedicata ad agenzie marketing, incentive e Mice.

Negli anni il parco ha ospitato eventi di successo che hanno aumentato la visibilità delle aziende e rafforzato la fidelizzazione con dipendenti e clienti. Se si è alla ricerca di una vera spiaggia caraibica in Riviera, con tanto di sabbia finissima bianca, la scelta ideale è Mirabeach. 88.000 mq con 2 piscine, aree relax, gazebo e chiringuito che all’occorrenza possono ospitare buffet o diventare spazi espositivi.

“Mirabilandia – dichiara Sabrina Mangia, sales & marketing director del parco – rappresenta la scelta perfetta per eventi che richiedono una struttura agile e dinamica, ma allo stesso tempo con una forte carica di emozioni e divertimento. La qualità del nostro event management e la possibilità di organizzare pernottamenti con strutture partner sono la garanzia di un servizio a 360 gradi che può fare la differenza per gli organizzatori e con il pubblico”.