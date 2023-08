A Mirabilandia un Ferragosto 'da paura' con il Summer Horror Festival

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – È tempo di brividi a Mirabilandia. Da sabato 12 a martedì 15 agosto, con orario straordinario fino a mezzanotte, il Parco divertimenti più grande d’Italia si trasformerà nel sobborgo di una città popolata da raccapriccianti abitanti per regalare a tutti i visitatori un Ferragosto da paura. L’edizione 2023 del Summer Horror Festival, la versione estiva dell'Halloween di Mirabilandia, accoglierà dalle ore 19 i visitatori con l’imponente cancello in ferro battuto di uno spettrale cimitero popolato da zombie e spaventose creature. A delimitare la zona, in prossimità dell’attrazione Divertical, un muro con una spettacolare struttura lunga oltre venticinque metri e alta tre.

Quanti troveranno il coraggio di entrare si troveranno perduti in un cimitero monumentale, con colonne e pilastri, bifore e trifore, sculture e alabastri, marmi, metalli, lastre commemorative e nicchie con spaventose creature. Attenzione anche all’area con tombe imponenti, lapidi e croci avvolte dal fumo e luci terrificanti: cosa si celerà dietro queste atmosfere gotiche? Per i più temerari, a disposizione due tunnel: Acid Rain e Psycho Circus, mentre l’area di Reset sarà completamente tematizzata con mostruose sorprese. Show da brividi allieteranno i visitatori nei palchi presenti in varie aree del Parco. Imprescindibile la visita all’Horror House The Walking Dead, la prima e unica horror house in Italia dedicata alla famosa serie televisiva. L’ingresso richiede un biglietto supplementare ed è consentito a tutti i visitatori dai 12 anni (12-14enni accompagnati da un adulto).

“Il Summer Horror Festival è un’occasione speciale per avere un’anticipazione di quello che sarà il nostro Halloween, da anni considerato il più grande d’Italia -commenta Riccardo Capo, managing director di Mirabilandia-. È inoltre un appuntamento imperdibile per gli amanti del brivido e delle emozioni forti. Quest’anno abbiamo creato delle ambientazioni davvero spettacolari che hanno richiesto lunghi mesi di lavoro: siamo certi che lasceranno i visitatori senza fiato”.