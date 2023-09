A Modena primo polo tecnologico con laboratorio di cobotica avanzata

Modena, 25 set. (askanews) – E stato inaugurato a Modena un polo tecnologico con un laboratorio di cobotica avanzata da NeocodeX, azienda specializzata nel settore della robotica e dell’intelligenza artificiale. Fornirà un importante contributo alla ricerca universitaria sull’intelligenza collaborativa, grazie ai laboratori accessibili agli studenti delle università ma anche dei licei come racconta il Ceo Fabio Sassoli.

“Questo laboratorio è dotato delle più moderne tecnologie come camere con l’intelligenza artificiale integrata, cobot antropomorfi robot industriali in miniatura e PLC, tutto il necessario per fare formazione, ricerca e sviluppi su nuove frontiere dell’automazione”.

La cobotica è un sistema in cui robot e operatori umani lavorano insieme in uno stesso spazio, collaborando per svolgere compiti specifici spiega il CTO Michele Zanasi.

“I cobot a differenza dei normali robot non hanno bisogno di controlli di sicurezza eccessivi perchè al loro interno hanno tutte le logiche per consentire un lavoro cooperativo al massimo della sicurezza”.

Il cobot non sostituisce l’uomo ma lo supporta e aiuta dunque, macchine e umani sempre più possono lavorare a stretto contatto senza timore, preparare i giovani alle sfide del futuro attraverso queste innovazioni è la sfida lanciata da Neocodex.