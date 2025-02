A Monaco auto piomba sulla folla a vigilia Conferenza sulla Sicurezza

Monaco, 13 feb. (askanews) – “È semplicemente terribile, ci sono numerosi feriti, preghiamo per le vittime”. Lo ha detto il governatore della Baviera, Markus Soeder, leader della Csu, intervenuto sul luogo del “sospetto attentato” a Monaco di Baviera, dove un’auto è piombata contro un gruppo di persone a margine di una manifestazione sindacale alla vigilia dalla Conferenza sulla Sicurezza in programma come ogni anno in città.

I feriti sarebbero 28, secondo la polizia, “alcuni dei quali gravi”, ha precisato Soeder, augurando che “ce la facciano tutti” e specificando che il presunto attentatore è un cittadino di origini afgane. Soeder ha anche chiesto un “cambio”, perché questo “non è il primo caso” del genere, mentre mancano 10 giorni alle elezioni in Germania.

Il ministro degli Interni del Land ha poi precisato che il sospetto fermato – un richiedente asilo afgano di 24 anni – era già noto alla polizia per incidenti legati a droga e furti. L’auto, una Mini Cooper bianca, si è avvicinata ai mezzi della polizia sul posto prima di accelerare e investire le persone.