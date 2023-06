A Monaco l'università che prepara alle sfide ambientali nel luxury

Monaco, 19 giu. (askanews) – Percorsi formativi e opportunità studiate per rispondere alle più urgenti sfide ambientali anche nel mondo del luxury: a promuoverli è la Ium, International University of Monaco, la Business School del Principato di Monaco, all’avanguardia nel fornire le competenze e la visione necessarie per affrontare la transizione verso la sostenibilità, guidando innovazione e crescita economica verso un modello rispettoso delle risorse del pianeta.

La Ium è innanzitutto un importante attore formativo dell’ecosistema monegasco, che è catalizzatore di una fiorente comunità di organizzazioni, startup e multinazionali orientate alla sostenibilità. Come spiega Annalisa Tarquini-Poli, Direttore del MSc in Luxury Management: “Monaco ha più miliardari pro-capite che qualsiasi altro luogo al mondo. La International University of Monaco significa qualità formativa attraverso ricerca di avanguardia”.

Un contesto unico quindi, e un miglioramento continuo, a partire dal nuovo corso di Laurea magistrale in Sustainability and Innovation Management, che inizierà a settembre. La proposta formativa, della durata di 16 mesi, mira a combinare la visione strategica sulla sostenibilità con la comprensione del ruolo dell’innovazione nella gestione di business sostenibili, con particolare focus su tecnologie ambientali, energetiche e della mobilità.

Nell’ambito del programma, sono previsti inoltre workshop, seminari con esperti visite aziendali, stage presso imprese localizzate a Monaco o all’estero, e la possibilità di partecipare al Monaco Ocean Protection Challenge.

Questa iniziativa, nata nel 2018 dalla collaborazione tra La Fondazione Principe Alberto II, Monaco Impact, l’International University of Monaco e l’Istituto Oceanografico mira a fornire a giovani studenti e imprenditori tutti gli strumenti per avere successo nella costruzione di imprese sostenibili con particolare attenzione agli oceani e ai mari: un tema questo molto forte nella Ium, dove viene affrontato da più punti di vista.

Ad esempio, attraverso il primo percorso specializzato dedicato all’industria dello Yachting. Un Track progettato insieme ai membri del Monaco Yachting Cluster, che fornisce solide basi metodologiche e una conoscenza adeguata del mondo dello Yachting con una prospettiva internazionale e in ottica sostenibile. Phil Klaus, Professor of Customer Experience Strategy and Management: “La nostra ricerca applicata, e l’enfasi è proprio su ‘applicata’, fornisce rigore e comprensione tecnica dei comportamenti di consumo delle persone con patrimoni personali netti di livello ultra-elevato”.

Anche per lo Yachting Track il contesto specifico in cui opera la Ium garantisce un vantaggio competitivo unico: in nessun altro luogo al mondo le aziende leader a livello mondiale sono in costante contatto con un’università.