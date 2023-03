A Montecitorio la foto di Meloni entra nella Sala delle donne

Roma, 7 mar. (askanews) – Inaugurato a Montecitorio il nuovo allestimento della Sala delle donne alla presenza della Premier Giorgia Meloni accompagnata dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana,

La Sala delle donne si trova al piano nobile del Palazzo: un corridoio in cui sono state affisse le fotografie di tutte le donne che per la prima volta hanno ricoperto ruoli istituzionali nella storia d’Italia, e c’erano anche due specchi per le uniche due cariche ancora mai rivestite da donne; adesso ne resta uno solo con la targhetta “presidente della Repubblica”. Alla vigilia dell’8 marzo è stata aggiunta invece la foto di Meloni prima donna presidente del Consiglio.

“Il ‘tetto di cristallo’ non si rompe arrivandoci ma dimostrando che si può fare molto bene. Questo è il mio personale impegno per tutte le donne italiane”.

La “Sala delle Donne” venne inaugurata il 14 luglio 2016 dall’allora Presidente della Camera, Laura Boldrini, presente oggi alla cerimonia con la prima presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, e Elisabetta Casellati prima donna presidente del Senato.

Adiacente alla Sala della Regina, ospita tra gli altri i ritratti delle 21 costituenti; delle prime dieci sindache elette nel corso delle elezioni amministrative del ’46; della prima Presidente della Camera, Nilde Iotti; della prima Ministra, Tina Anselmi; della prima Presidente di Regione, Anna Nenna D’Antonio.