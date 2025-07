A Mosca Lavrov incontra il ministro degli esteri saudita

Mosca, 4 lug. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan, a Mosca.

Durante la conferenza stampa Lavrov ha espresso l’auspicio che la guerra tra Israele e Iran sia terminata. “Speriamo davvero che la cosiddetta Guerra dei 12 giorni sia finita”, ha detto.

Il ministro degli esteri russo ha, inoltre, attribuito agli Stati europei delle responsabilità per quanto accaduto in Iran, in quanto hanno “promosso decisioni anti-iraniane molto dure che non hanno contribuito almeno a disinnescare la tensione nella recente sessione del Consiglio dei Governatori dell’AIEA”. Lavrov ha precisato, infine, che la Russia mantiene i contatti con gli Stati Uniti sulla questione iraniana.