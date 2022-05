A Mosca le prove della parata militare per impressionare il mondo

Mosca, 5 mag. (askanews) – A Mosca sono in corso le prove per la sfilata del Giorno della Vittoria che si svolgerà nella Piazza Rossa il 9 maggio. Il Cremlino vuole dare al mondo una manifestazione della propria potenza militare in un momento molto delicato per la guerra in Ucraina.

Gli abitanti di Mosca hanno potuto assistere questa mattina ad uno spettacolo eccezionale: il passaggio sopra le loro teste dell’aereo militare più strategico dell’esercito russo, comunemente chiamato “l’aereo dell’Apocalisse”.

Il velivolo, un Ilyushin IL-80 modificato, ha attraversato i

cieli della capitale russa.