A Mumbai musica, danze e abiti tradizionali: è il “Gudi Padwa”

Roma, 2 apr. (askanews) – Grande folla per le strade di un quartiere meridionale di Mumbai, in India, tra colori, canti, danzatori, donne in motocicletta e suonatori di tamburi: è la grande parata per il “Gudi Padwa”, festività che segna l’inizio della primavera e viene celebrata con gioia ed entusiasmo. Viene considerata come una sorta di capodanno nello stato occidentale del Maharashtra e gli indiani indossano eleganti abiti tradizionali. La festa inizia dalla mattina presto con preghiere e decorazioni delle proprie case.

Lo stato del Maharashtra, che ospita la capitale finanziaria dell’India, Mumbai, è stato duramente colpito dalla pandemia di Covid-19 ma ora con il crollo dei contagi ha revocato tutte le restrizioni imposte negli ultimi due anni, compreso l’uso di mascherine, permettendo lo svolgersi della parata del Gudi Padwa senza troppi problemi.