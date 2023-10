A Napoli 7 startup di Terra Next si presentano agli investitori

Napoli, 10 ott. (askanews) – Sette startup, dopo un percorso di tre mesi e una selezione tra 137 candidature italiane e internazionali, sono state presentate a investitori e aziende presso il campus universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli nell’ambito della seconda edizione di Terra Next, il programma di accelerazioni per startup e Pmi innovative attive nel settore della bioeconomia. Un progetto che fa parte della Rete nazionale acceleratori Cdp presente su tutto il territorio italiano.

Frutto dell’iniziativa di Cdp Venture Capital, Terra Next vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center in qualità di co-ideatore e promotore e il supporto di Cariplo Factory, che gestisce operativamente il programma.

Andrea Beretta (responsabile dei programmi di accelerazione Cariplo Factory), dice “Oggi c’è questo evento finale che va a presentare le sette start up a una platea di investitori e corporate dopo il lavoro fatto insieme. L’abbiamo fatto attraverso il nostro network di competenze, attraverso i nostri partner che hanno reso tutto questo possibile. gìGrande novità di quest’anno: andiamo a misurare l’impatto delle start up sul pianeta attraverso una metodologia scientifica che si chiama LCA (Life Cicle Assessment) portata avanti dal nostro team interno alla Cariplo Factory, formato tra Milano e Boston, che permette di misurare l’impatto del prodotto su tutta la sua catena del valore”, ha aggiunto.

“Per il secondo anno, Intesa Sanpaolo Innovation Center ha contribuito alla realizzazione dell’acceleratore Terra Next, il primo acceleratore in Europa sulla bioeconomia, un meta settore importantissimo per il nostro Pil, soprattutto nel Mezzogiorno, e vede delle nuove realtà, start up innovative, portare idee e soluzioni anche per le innovazioni delle aziende più mature. Siamo molto soddisfatti di questo percorso che – ha spiegato

Luca Pagetti Head of finanziamento e crescita delle start up Intesa Sanpaolo Innovation Center – continuerà anche per l’anno prossimo”.

L’acceleratore prevede, inoltre, il coinvolgimento di partner istituzionali e scientifici, quali l’università Federico II di Napoli e coinvolge come corporate partner Pastificio Garofalo, Gruppo Getra, Gruppo Nestlé e Novamont.