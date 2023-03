A Napoli convegno sui trend emergenti per fare business al Sud

Napoli, 23 mar. (askanews) – Aiutare le imprese del Sud Italia a sviluppare strategie di business e progetti imprenditoriali cogliendo le opportunità di crescita e minimizzando, al tempo stesso, i rischi. E’ questo l’obiettivo alla base della partnership siglata da La Scala Società tra avvocati e lo studio legale Monticelli Portaro. I due studi di professionisti, con diverse sedi in Italia, hanno organizzato a Napoli il convegno ‘Fare imprese (ieri) oggi e domani: istruzioni per una crescita sostenibile’.

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala società tra avvocati e partner di Monticelli-La Scala, spiega: “L’idea è quella di intervenire in un momento decisivo per la cultura delle imprese in tutto il Paese, e al Sud in particolare. Momenti di crisi e di rivoluzione come questi aiutano chi, oggi, è un po’ più indietro a recuperare il gap, quindi, questa è una scommessa importantissima per le imprese meridionali che, se avvedute, potranno rapidamente colmare le distanze di fronte a un quadro cambiato radicalmente. La nostra ambizione è quella di aiutarle a fare ciò, ascoltandole, capendo le loro esigenze, aiutandole a declinarle in un quadro nuovo rispetto al quale bisogna essere un po’ rivoluzionari.Oggi bisogna, senza dimenticare il coraggio, formalizzare la capacità di gestire il rischio, di monitorarlo e di rispondere a una situazione sempre più frequentemente contraddistinta da crisi ricorrenti, con abilità che bisogna darsi a un livello più alto. La scommessa è essenzialmente diretta alle imprese meridionali che hanno bisogno, oggi, di non perdere questo treno che è fondamentale non solo per il Pnrr, ma anche perché il quadro circostanziale è tale per cui oggi c’è la possibilità di colmare realmente queste differenze”.

Per Fabrizio Monticelli, amministratore di Monticelli La Scala consulting, “L’idea di una partnership tra lo studio Monticelli e lo studio La Scala nasce da un’analisi dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni all’interno del Paese. Questo ci ha messo nelle condizioni di comprendere che le tematiche, sempre più articolate e complesse a cui le aziende sono tenute a dover adempiere su tutti i fronti, necessitano anche di una capacità di risposte integrate. Ciò ci porta a fare un lavoro che è un lavoro di metodo, ma anche di natura culturale cioè la capacità di costruire un sistema all’interno del quale le competenze di uno studio legale supportano, in maniera integrata e articolata, lo sviluppo delle imprese, diventa la nuova frontiera del come le aziende si dovranno porre in un mercato che è sempre più sottoposto a variabili indefinite che modificano, secondo una logica di instabilità geopolitica e di complessità socio-economica, la crescita e il loro sviluppo.