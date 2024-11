A Napoli la due giorni del Forum Presbiopia 2024

Napoli, 21 nov. (askanews) – Si è svolto nelle giornate del 17 e 18 novembre a Napoli, presso la Stazione Marittima, la sesta edizione del Forum Presbiopia 2024. Un manuale per conoscere le lenti progressive in correlazione con le evoluzioni di intelligenza artificale, due opuscoli informativi, due moduli per inviare il paziente-cliente dallo studio medico al centro ottico e viceversa. Abbiamo parlato con Alessandra Barzaghi, Marketing Director Lenses Wholesale EssilorLuxottica Italia:

“L’intelligenza artificiale applicata alla costruzione delle lenti progressive è una realtà concreta con le lenti vari Luxe XR Series ed è super importante per i portatori di lenti progressive oggi perché siamo diventati multitasking o meglio pensiamo di essere multitasking ma il nostro cervello non lo è, elabora le informazioni solamente una alla volta. Tutto questo avviene molto velocemente, quindi il presbite ha bisogno di una sola cosa, di indossare un paio di lenti che gli dia la sensazione di non averle”.

È poi intervenuto il Prof. Paolo Nucci, Professore Ordinario di Oculistica Università degli Studi di Milano:

“È sempre importante quando due mondi diversi ma complementari come l’oftalmologia e l’ottica si incontrano, l’intelligenza artificiale se non comporta il de-skilling, cioè la perdita di competenze che noi demandiamo alle macchine sicuramente sarà il futuro perché renderà più raggiungibile il sistema sanitario e questo per noi è davvero il futuro”.

Un Forum 2024, nato per volontà dell’editore di b2eyes e di EyeSee, specializzata nell’oftalmologia, e che per il secondo anno consecutivo si tiene a Napoli.