A Napoli, Santa Croce e Purgatorio rivive con l'artista Franz Cerami

Napoli, 15 gen. (askanews) – Fino al 21 gennaio la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio in Piazza Mercato a Napoli ospita Alter Oculus, una installazione dell’artista Franz Cerami. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi:

“È una mostra molto bella di arte digitale di un grande artista napoletano come Franz Cerami, ed è anche la riappropriazione di una chiesa che è stata chiusa per tantissimi anni e la riappropriazione di un luogo storico come piazza Mercato”.

Il coordinatore delle politiche culturali Sergio Locoratolo e l’artista stesso spiegano il senso del progetto promosso dal Comune:

“Siamo nel centro antico della città, Piazza Mercato, che l’amministrazione vuole rivitalizzare, e la mostra invita anche al dialogo e la speranza” dice il coordinatore, mentre per Cerami “L’idea è quella di lavorare sullo sguardo dell’altro, che ci attira e ci affascina e ci porta a fare amicizia e nuovi incontri. Io faccio arte perché mi piace creare ponti fra le persone e le idee”.

L’ingresso è libero tutti i giorni, dalle 16 alle 23.