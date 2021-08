A Napoli, sfogliatelle gratis ai turisti di San Gregorio Armeno

Milano, 30 ago. (askanews) – Sfogliatelle gratis ai turisti e ai clienti delle botteghe di San Gregorio Armeno, la celebre via dei maestri presepiali di Napoli. È l’iniziativa promozionale ideata dall’Associazione “S. Gregorio Armeno” che rappresenta le botteghe del quartiere e la pasticceria “Cuori di Sfogliatella” di Antonio Ferrieri, per celebrare Santa Rosa e, soprattutto, la nuova fase di ripartenza dopo le difficoltà dovute alle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, ancora in corso.

Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione “S. Gregorio Armeno”.

“È stato un gemellaggio che abbiamo fatto con ‘Cuori di Sfogliatella’, Ferrieri, uno dei migliori nel campo delle sfogliatelle che ci ha omaggiato di queste sfogliatelle per creare una sinergia tra noi che facciamo i pastori e i presepi e loro che fanno i dolci. Chiunque viene all’interno delle botteghe se vuole gli diamo una sfogliatella, riccia o frolla un caffè, se vuole”.

L’omaggio consiste in una confezione che contiene due mini-sfogliatelle e una tazzina di caffé; 800 dolci messi a disposizione per regalare l’essenza della napoletanità ai turisti che pian piano stanno ricominciando a popolare una delle vie simbolo della cultura e della tradizione partenopee.

Un primo, cauto, passo verso un ritorno alla normalità anche se, come si vede dalle immagini, sono ancora tante, purtroppo, le persone che non indossano la mascherina (o la indossano in maniera non corretta), nonostante la circolare regionale che, in Campania, impone l’obbligo di utilizzarla anche all’aperto, nei luoghi non isolati.