A Napoli tensioni fra polizia e manifestanti alla Stazione Marittima

Napoli, 21 apr. (askanews) – Momenti di tensione a Napoli dove un gruppo di manifestanti si è radunato all’esterno della Stazione Marittima, in occasione di un forum sui beni confiscatia cui hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. Al grido “Piantedosi e Minniti non siete i benvenuti a Napoli” il gruppo, formato da attivisti di Mediterranea, del Movimento migranti e rifugiati Napoli e di Potere al popolo, ha cercato di avvicinarsi all’ingresso per consegnare a Piantedosi una corona di fiori in memoria de migranti morti in mare, ma la polizia, in assetto anti sommossa, li ha respinti. Alcuni manifestanti si sono tinti le mani di vernice rossa.