Milano, 18 lug. (askanews) – Il dipartimento della salute di New York City ha aperto tre siti di vaccinazione di massa che forniscono il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. “9.200 appuntamenti in circa sette minuti”, afferma il commissario per la salute di New York, Ashwin Vasan, parlando ai media presso il sito di vaccinazione a Bushwick, Brooklyn.