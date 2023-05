Home > Askanews > A New York gamer 3 giorni in coda per l'ultimo capitolo di Zelda A New York gamer 3 giorni in coda per l'ultimo capitolo di Zelda

New York, 12 mag. (askanews) – Dopo 6 anni è finita l’attesa per i fan di Zelda. L’ultimo capitolo della saga Nintendo amata da quasi 4 decenni è in vendita. Queste immagini arrivano da New York, dove David Castillo ha fatto la coda per tre giorni per essere il primo a ricevere “Tears of the Kingdom” dalle mani di un dirigente Nintendo. “Credo al 100% che questo gioco sarà diverso da ogni cosa vista prima. Sarà il gioco dell’anno”, dice. Il primo capitolo di “The legend of Zelda”, uscì nel 1986, poco dopo SuperMario, e fu un successo planetario e un pioniere di quello che poi sarebbero diventati i giochi open-world.

