A New York il mondo letterario rende omaggio a Salman Rushdie

New York, 20 ago. (askanews) – Il mondo letterario americano, tra gli altri gli scrittori Paul Auster e Gay Talese, si è mobilitato a New York per un evento di lettura dell’opera di Salman Rushdie, a sostegno dello scrittore gravemente ferito la scorsa settimana.

Una dozzina di noti scrittori, tra cui persone vicine a Salman Rushdie, hanno declamato brani dei suoi scritti sui gradini della maestosa biblioteca pubblica di Manhattan. L’autore è stato invitato a seguire l’evento online, dalla sua stanza d’ospedale.

Il 12 agosto, Salman Rushdie, che ha scritto I versi satanici, stava per parlare a una conferenza nello stato di New York quando un uomo, salito sul palco, lo ha pugnalato diverse volte, al collo e all’addome.

Lo scrittore e giornalista Gay Talese, indossando il suo cappello fedora preferito, ha letto un estratto dal romanzo The Golden House, mentre l’autore irlandese Colum McCann ha recitato un brano del saggio Out of Kansas, pubblicato da Salman Rushdie sulla rivista New Yorker nel 1992.

Salman Rushdie “è sempre stato all’altezza dell’occasione”, ha detto Colum McCann. “Penso che avrà qualcosa di profondo da dire”, una volta che si sarà ripreso, ha aggiunto.