A New York sfilate a Chinatown per il capodanno lunare cinese

New York, 13 feb. (askanews) – Non capita certo spesso di vedere bandiere degli Stati Uniti e della Cina insieme per le strade, soprattutto negli ultimi anni, con la tensione fra Washington e Pechino alle stelle: ancora meno negli ultimi giorni, quando i due paesi sono diventati protagonisti di una specie di guerra diplomatica intorno al caso dei palloni-spia cinesi sui cieli del Nordamerica. Eppure a New York, a Chinatown, migliaia di persone – non solo americani di origine cinese – hanno partecipato alla parata per il capodanno lunare cinese che ha segnato l’inizio dell’anno del coniglio.