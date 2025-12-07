A Notre-Dame più di 11 milioni di visitatori dopo la riapertura

Parigi, 7 dic. (askanews) – In un anno esatto dalla riapertura al pubblico, la cattedrale di Notre-Dame ha attirato più di 11 milioni di visitatori, accorsi per ammirare la sua pietra chiara restaurata e gli arredi minimalisti dopo l’incendio del 2019 che aveva devastato questo simbolo parigino.

La cattedrale è stata riaperta il 7 dicembre 2024, dopo oltre cinque anni di lavori di ristrutturazione, alla presenza di capi di Stato, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti d’America (all’epoca presidente eletto) Donald Trump.

La cattedrale ha superato i livelli di affluenza annuale stimati tra gli otto e i nove milioni di persone prima dell’incendio del 15 aprile 2019, che distrusse il tetto e la struttura di questo capolavoro dell’arte gotica del XII secolo