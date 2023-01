Home > Video > A novembre tassi dei mutui ai massimi da oltre 8 anni A novembre tassi dei mutui ai massimi da oltre 8 anni

Milano, 11 gen. (askanews) – Nuovi aumenti a novembre dei tassi di interesse sui prestiti bancari in Italia come riflesso degli aumenti al costo del danaro che sta portando avanti la Bce in risposta all’elevata inflazione. Secondo la Banca d’Italia i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie si sono collocati al 3,55 per cento, a fronte del 3,23% di ottobre. Secondo le tabelle storiche dell’istituzione, questa voce è così risalita ai massimi dal giugno del 2014, quando si era registrato un 3,5548%. I tassi sulle nuove erogazioni di credito al consumo hanno intanto raggiunto il 9,25 per cento, rispetto all’8,93% nel mese precedente. In questo caso il picco precedente è stato il 9,034% del settembre 2014.

