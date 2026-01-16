A Noventa di Piave 2^ edizione di Osservatorio Moda e Generazioni

Noventa di Piave, 16 gen. (askanews) – Al Noventa di Piave Designer Outlet si è tenuta la seconda edizione dell’Osservatorio Moda e Generazioni di McArthurGlen, uno studio realizzato in collaborazione con Ipsos Doxa su un campione di oltre 500 persone rappresentativo della popolazione italiana tra i 50 e i 65 anni, delineando il profilo dei Re-Styler.

Il centro registra oltre 3,6 milioni di visitatori complessivi e un fatturato in aumento rispetto al 2024, performance che trovano ulteriore conferma nei primi segnali positivi del 2026. A contribuire con il 40% del fatturato complessivo è la clientela internazionale, mentre il restante 60% è rappresentato da un solido bacino di visitatori locali provenienti da Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A fare un bilancio sul 2025 e una previsione per il 2026 è stato Fabio Rinaldi, Center Manager Noventa di Piave Designer Outlet: “Chiudiamo il 2025 con una consolidata e importante crescita, un 3% di fatturato aggiuntivo sul 2024: questo rende l’anno appena chiuso l’anno record dall’apertura del centro. Il 2026 è partito anche meglio: le prime due settimane di gennaio portano in dote un 7% di crescita sul fatturato, legato anche al beneficio del calendario”.

L’analisi dell’Osservatorio Moda e Generazioni permette di comprendere in modo sempre più approfondito i cambiamenti nei comportamenti di consumo e nelle dinamiche sociali dei propri pubblici di riferimento, come sottolineato dalla Director Public Affair di Ipsos Doxa Cristina Liverani: “Si tratta di un’iniziativa iniziata due anni fa ed è uno strumento importante per il brand per conoscere più da vicino i suoi consumatori. Allo stesso tempo dà elementi importanti e interessanti per uno storytelling più accattivante, sia per i brand che lo popolano che per il committente stesso”.

La generazione Re-Styler rappresenta il 46% dei visitatori dei quattro centri McArthurGlen presenti in Italia e costituisce la fascia con la spesa media più elevata. La fascia di popolazione presa in esame vive la moda come espressione di sé, come rituale ma anche come ponte tra passato e futuro. Nel contesto veneto la ricerca di unicità e rarità è più marcata rispetto alla media nazionale, con una particolare attenzione alla qualità dei tessuti, a un’eleganza non ostentata e una preferenza per uno stile pacato e misurato. La possibilità di fare acquisti in un negozio fisico rimane infine centrale per il 54% dei Re-Styler veneti.