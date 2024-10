A Padova CICAP Fest: "Misuriamo il mondo al tempo delle fake news"

Padova, 4 ott. (askanews) – “Questa edizione del CICAP Fest parte da una riflessione sul fatto che tutti noi viviamo in un’epoca complessa che è caratterizzata da incertezze, sfide, accelerazioni, ed è quindi cruciale possedere gli strumenti per analizzare e comprendere quanto accade intorno a noi e interpretare il racconto che ne viene dato, da una parte contrastando le fake news e dall’altra se possibile promuovendo il valore delle evidenze scientifiche. E per questo abbiamo dedicato questa settima edizione, che si svolgerà a Padova dall’11 al 13 ottobre, al tema ‘Misurare il mondo’, perché sappiamo che la scienza prende le mosse dall’osservazione di ciò che è empirico nel mondo esterno, ciò che è rilevante e dall’esigenza di interpretare il mondo identificando grandezze, elementi, relazioni, limiti per poi formulare ipotesi, previsioni, verificarle e arrivare a teorie e propositi di azione. Si tratta di un procedimento che dà forma non solo alla conoscenza scientifica, ma di fatto anche al modo in cui una comunità come la nostra poi si trova a funzionare”. Lo ha detto ad askanews Lorenzo Montali, presidente del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, annunciando la nuova edizione del festival dell’associazione che promuove la scienza e la conoscenza. L’evento unisce il CICAP, l’università di Padova il Parlamento europeo e decine di enti locali, pubblici e privati.