Padova, 20 nov. (askanews) – A Padova centinaia di persone in marcia per la fiaccolata in memoria di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa e gettata in un canalone, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Accusato dell’omicidio, il suo ex fidanzato, Filippo Turetta, arrestato dalle forze dell’ordine tedesche dopo una fuga in auto durata una settimana. Attualmente è in carcere in Germania, in attesa di estradizione.