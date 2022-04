A Padova la nuova Piazza del Volontariato nei colori di Luca Font

Padova, 30 apr. (askanews) – Le “Trame di tessuto urbano” dello street artist Luca Font fanno nascere a largo Tartaglia a Padova la nuova Piazza del Volontariato grazie al contributo di McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet e il Comune di Padova. Il murales a terra ideato da Font ha una superficie di circa 700 mq. e riporta motivi geometrici in una palette di colori molto vivaci.

Maria Rosaria Palomba, senior marketing manager McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet ha ribadito l attenzione del gruppo per la riqualificazione urbana in chiave artistica.

“L’arte rappresenta da sempre parte della nostra essenza, abbiamo avuto numerosi progetti in tutt’Italia in collaborazione con artisti, con Jorit esposta a La Reggia, un’altra attività di recupero sociale nel quartiere della Garbatella a Roma. Adesso siamo a Padova perché l’arte è nei nostri centri attraverso la bellezza dell’architettura attraverso la bellezza di ciò che viene venduto nelle nostre boutique, ma oggi anche qui in questa piazza che qualche mese fa era abbastanza abbandonata e che abbiamo avuto l’onore col Comune di Padova di rimettere al bello per la gioia dei cittadini che devono adesso goderne e viverla finalmente con questi colori così vivi con questo campo da basket, la struttura di parkour dove speriamo che soprattutto i giovani possano trovare l’autenticità della vita in questa fantastica città”, ha detto.

Piazza del Volontariato fa parte di un più ampio progetto di rinascita urbana che ha visto McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet affiancare l amministrazione cittadina per dare il proprio contributo a un progetto di valorizzazione del territorio, con il supporto dell agenzia milanese Jungle.

Luca Font street artist e autore del murales a terra ha raccontato la genesi del progetto:

“L’idea nasce dalla volontà di mettere insieme una serie di esigenze che sono sia quelle del brand a livello di comunicazione sia quella più importante per la città di Padova che è quella di restituire una dimensione più umana e vivibile a uno spazio comune”.

Ad inaugurare la nuova piazza è stato il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Il rapporto tra McArthurGlen ed il fenomeno della street art si rafforza quindi con una ulteriore collaborazione, dopo quella con Jorit, attraverso un opera raffigurante Frida Kahlo esposta a La Reggia Designer Outlet e successivamente donata a Medici Senza Frontiere e #Amoretcura, del peruviano Carlos Atoche, un eco-murales realizzato nel quartiere romano della Garbatella, interamente sostenuto da Castel Romano Designer Outlet.